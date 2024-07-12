ЦПД: Кремль поширює черговий фейк про підготовку Україною хіматаки на Донецькому та Херсонському напрямках

Інформація про те, що Збройні сили України начебто готують удар хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, є фейком.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібні фейкові повідомлення російських пропагандистів на адресу ЗСУ мають на меті дискредитувати Україну в очах світової спільноти та послабити її підтримку з боку західних союзників.
Зазначається, що Україна, як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї, суворо дотримується своїх зобов'язань.
"Самі ж російські військові не цураються порушувати Конвенцію, підписантом якої РФ також є, і використовують хімічну зброю проти українських захисників. Відео з доказами неодноразово публікували на своїх сторінках російські "воєнкори", — зазначається у повідомленні.
У ЦПД також додають, що РФ використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах власної армії.
"Ці спроби приречені на провал", – зауважили у відомстві.
- За період широкомасштабної війни росіяни поряд із застосуванням звичайних засобів вогневого ураження, застосовують спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, переважно - CS.
- Раніше в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявили, що інформація про можливе застосування отруйних речовин в Україні є недостатньо обґрунтованою, водночас "ситуація залишається тривожною.
- У квітні Сили оброни повідомили про збільшення кількості випадків хімічних атак із боку РФ. Лише за місяць росіяни 444 рази застосували проти Сил оборони боєприпаси із хімічними речовинами.