ЦПД: Кремль поширює черговий фейк про підготовку Україною хіматаки на Донецькому та Херсонському напрямках

РФ поширюють у ворожих телеграм-каналах інформацію про те, що ЗСУ начебто готують удар хімічною зброєю.

Інформація про те, що Збройні сили України начебто готують удар хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, є фейком.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібні фейкові повідомлення російських пропагандистів на адресу ЗСУ мають на меті дискредитувати Україну в очах світової спільноти та послабити її підтримку з боку західних союзників.

Зазначається, що Україна, як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї, суворо дотримується своїх зобов'язань.

"Самі ж російські військові не цураються порушувати Конвенцію, підписантом якої РФ також є, і використовують хімічну зброю проти українських захисників. Відео з доказами неодноразово публікували на своїх сторінках російські "воєнкори", — зазначається у повідомленні.

У ЦПД також додають, що РФ використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах власної армії.

"Ці спроби приречені на провал", – зауважили у відомстві.