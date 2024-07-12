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У Вовчанській громаді на Харківщині шестеро людей підірвались на розтяжці під час евакуації

У трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, у інших трьох — вибухові поранення.

У Вовчанській громаді на Харківщині шестеро людей підірвались на розтяжці під час евакуації
Фото: Поліція Харківщини

У Вовчанській громаді шестеро людей, які намагалися евакуюватися, підірвались на розтяжці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, вранці 12 липня у с. Стариця Вовчанської громади під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвались на розтяжці, що залишили після себе окупанти. У трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, у інших трьох — вибухові поранення", — ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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