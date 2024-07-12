Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай через Росію

Пекін не повинен отримувати фінансову вигоду, “якщо надаватиме Росії інформацію та потенціал”.

Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він продовжить підтримувати Росію, пише Bloomberg.

Таку заяву американський лідер зробив після того, як НАТО звинуватило Пекін у сприянні вторгненню в Україну, назвавши “ключовим фактором війни”.

Байден повторив, що Китай безпосередньо не постачає зброю силам президента Росії Володимира Путіна, але Пекін не повинен отримувати фінансову вигоду, “якщо надаватиме Росії інформацію та потенціал”.

За словами президента, очільник КНР Сі Цзіньпін “вважає, що Китай є досить великим ринком, щоб вони могли залучити будь-яку країну, включно з європейськими, інвестувати у неї”.

“Деякі з наших європейських друзів збираються згорнути свої залучені інвестиції, якщо Китай продовжить свою допомогу (Росії, - ред.)”, ‒ додав Байден.