Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
ГоловнаСуспільствоВійна

Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай через Росію

Пекін не повинен отримувати фінансову вигоду, “якщо надаватиме Росії інформацію та потенціал”.

Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай через Росію
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо він продовжить підтримувати Росію, пише Bloomberg.

Таку заяву американський лідер зробив після того, як НАТО звинуватило Пекін у сприянні вторгненню в Україну, назвавши “ключовим фактором війни”.

Байден повторив, що Китай безпосередньо не постачає зброю силам президента Росії Володимира Путіна, але Пекін не повинен отримувати фінансову вигоду, “якщо надаватиме Росії інформацію та потенціал”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За словами президента, очільник КНР Сі Цзіньпін “вважає, що Китай є досить великим ринком, щоб вони могли залучити будь-яку країну, включно з європейськими, інвестувати у неї”.

“Деякі з наших європейських друзів збираються згорнути свої залучені інвестиції, якщо Китай продовжить свою допомогу (Росії, - ред.)”, ‒ додав Байден.

  • Лідери НАТО закликали Китай “припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії”, додавши, що Пекін став широкомасштабним прихильником російської “оборонно-промислової бази”. Це включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировина, які служать ресурсами для оборонного сектору Кремля.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies