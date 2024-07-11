Китай є “ключовим фактором” війни Росії в Україні, ‒ декларація саміту НАТО

Підсумковий документ також висвітлює занепокоєння щодо ядерного арсеналу Пекіна та його можливостей у космосі.

Лідери НАТО назвали Китай “ключовим фактором” війни Росії проти України та заявили, що поглиблення зв’язків з Москвою є причиною “глибокого занепокоєння”, що вважається найсерйознішим докором Пекіну з боку альянсу, пише The Guardian.

Підсумкове комюніке, схвалене 32 членами НАТО на саміті у Вашингтоні, також висвітлює занепокоєння щодо ядерного арсеналу Пекіна та його можливостей у космосі.

“Я вважаю, що повідомлення, надіслане НАТО з цього саміту, є дуже сильним і дуже чітким, і ми чітко визначаємо відповідальність Китаю, коли справа доходить до сприяння російській війні”, ‒ сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Лідери НАТО закликали Китай “припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії”, додавши, що Пекін став широкомасштабним прихильником російської “оборонно-промислової бази”.

“Це включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировина, які служать ресурсами для оборонного сектору Росії”, ‒ йдеться в декларації.

Заява НАТО була зроблена в той момент, коли лідери Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї збираються сьогодні провести переговори на вищому рівні. Це буде третій рік поспіль, коли лідери чотирьох країн-партнерів Азійсько-Тихоокеанського регіону зустрічаються на саміті.

У підсумковому комюніке також звинуватили Китай у тому, що він стоїть за постійною, зловмисною кібер- та гібридною діяльністю, включно з дезінформацією. Також зазначено занепокоєння, що Китай швидко розширює та диверсифікує свій ядерний арсенал, збільшуючи кількість боєголовок і складних систем доставки.

Цього тижня китайські війська проводили спільні військові навчання в Білорусі, до яких сусідня Польща приділила пильну увагу.