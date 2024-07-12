Telegraph: Міноборони Британії уточнило, що Україні не дозволяли бити ракетами Storm Shadow по Росії

Офіційні особи стурбовані, що удари по РФ можуть призвести до ескалації війни та може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

Зеленський і Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024

Видання The Telegraph повідомляє, що Міністерство оборони Великої Британії було змушене уточнити, що Україна не отримувала дозволу використовувати Storm Shadows для ударів всередині Росії.

Це уточнення було зроблено після заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера журналістам по дорозі на саміт НАТО у Вашингтоні. Він тоді сказав, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях у Росії.

У четвер, 11 липня, на Даунінг-стріт заявили, що урядова політика «не змінилася» щодо розміщення ракет великої дальності, попри коментарі прем’єр-міністра, в яких говорилося, що він послаблює обмеження на використання ракет.

Британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у Криму та материковій частині України з моменту їх доставки минулого року, але заборонив країні використовувати їх для ураження цілей у Росії.

Офіційні особи стурбовані, що удари по РФ можуть призвести до ескалації війни та може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

Президент України Володимир Зеленський, який зустрічався зі світовими лідерами на 75-річчя НАТО у Вашингтоні, оголосив у середу ввечері, що отримав дозвіл на використання стратегічних крилатих ракет по Росії.

У соцмережі Х Зеленський поділився фотографією із прем’єром Британії з підписом: “Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення”.

Джерела The Telegraph підтвердили, що ракета не використовувалася цього року, і підкреслили, що пану Зеленському доведеться «шукати гарантії в іншому місці», перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території Росії.

Високопоставлене джерело в обороні заявило, що ситуація «більш тонка», ніж припускав президент України.

Вони додали, що дозвіл на запуск стратегічної ракети по Росії потребуватиме згоди трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Франція виробляє Storm Shadow разом із Великобританією.

"Цього не станеться", - додало джерело, відповідаючи на запитання, чи буде Україна запускати Storm Shadow по Росії.