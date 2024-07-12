Люди загинули у Мирнограді, Райгородку, Сіверську і Новоселівці Першій.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 21 отримав поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 11 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Мирнограді, Райгородку, Сіверську і Новоселівці Першій. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 липня.

Покровський район. У Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Кураховому пошкоджено приватні будинки, у Костянтинопільському — адмінбудівлю і підприємство. У Селидовому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Мирнограді 1 людина загинула і 13 поранено, пошкоджено понад 20 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю і 9 господарчих будівель. Також у громаді пошкоджено 5 будинків у Зарічному, 3 у Ямполі і 2 у Торському. У Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 12 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт, по 1 будинку пошкоджено у Щербинівці і Леонідівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 1 людина загинула і 2 поранені, у Серебрянці пошкоджено будинок.

Зазначимо, вночі сили ППО збили над Україною 5 російських крилатих ракет та 11 "шахедів". Ще 8 безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно ворог використовує імітатори, аби перенавантажити ППО.