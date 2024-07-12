У Чорному та Азовському морях носіїв "Калібрів" немає, - ВМС

На чергуванні в Азовському морі Росія тримає три кораблі.

У Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, а в Азовському морі перебувають три кораблі, носіїв "Калібрів" немає.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - йдеться в повідомленні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 5 суден, із них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 4 судна, з них 1 рухалися з протоки Босфор.