23 країни та Євросоюз підписали Ukraine Compact

США, Японія, Євросоюз і 21 країна НАТО, з якими наша держава має безпекові угоди, у Вашингтоні підписали договір Ukraine Compact, що визначає засади підтримки України у сфері оборони.
Як пише "Європейська правда", документ спрямований на "всеосяжне задоволення безпекових потреб України" і містить три ключових положення.
Підписанти зобов'язалися продовжувати надавати допомогу нашій країні у сфері безпеки, навчання військових, техніки та оборонної промисловості. Також вони прискорять зусилля щодо розбудови Збройних Сил України.
А в разі повторної російської агресії після припинення нинішніх воєнних дій усі держави мають швидко зібратися на найвищому рівні та визначити відповідні наступні кроки, включно з наданням допомоги та застосуванням до Росії економічних та інших санкцій.
- НАТО створить окрему структуру для надання Україні допомоги та тренування бійців.
- Згідно з ухваленою декларацією саміту у Вашингтоні, наша держава перебуває на "незворотному шляху" до НАТО.