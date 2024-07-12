23 країни та Євросоюз підписали Ukraine Compact

Договір містить три положення, спрямованих на задоволення безпекових потреб України.

США, Японія, Євросоюз і 21 країна НАТО, з якими наша держава має безпекові угоди, у Вашингтоні підписали договір Ukraine Compact, що визначає засади підтримки України у сфері оборони.

Як пише "Європейська правда", документ спрямований на "всеосяжне задоволення безпекових потреб України" і містить три ключових положення.

Підписанти зобов'язалися продовжувати надавати допомогу нашій країні у сфері безпеки, навчання військових, техніки та оборонної промисловості. Також вони прискорять зусилля щодо розбудови Збройних Сил України.

А в разі повторної російської агресії після припинення нинішніх воєнних дій усі держави мають швидко зібратися на найвищому рівні та визначити відповідні наступні кроки, включно з наданням допомоги та застосуванням до Росії економічних та інших санкцій.