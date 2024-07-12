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Британський прем'єр став на захист ментального здоров'я Байдена

Кір Стармер заявив, що президент США під час перемовин не демонстрував ознак втоми.

Британський прем'єр став на захист ментального здоров'я Байдена
Кір Стармер та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер після зустрічі у Білому домі з президентом США Джо Байденом прокоментував найгарячішу тему останніх тижнів - чи здатен американський лідер надалі виконувати свої обов'язки.

Як зазначає Reuters, голова британського уряду заявив, що Байден перебуває "у хорошій формі", і що їхнє спілкування було "жвавим, зі швидким переходом від однієї теми до іншої". Стармер також звернув увагу, що замість регламентованих 45 хвилин вони обговорювали двосторонню співпрацю близько години, і весь цей час президент США демонстрував "cвою спритність". 

Прем'єр загалом озвучив чимало компліментів на адресу "неймовірного лідерства" Байдена, яке "допомагає спрямовувати НАТО у складний час для міжнародних відносин". 

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