Британський прем'єр став на захист ментального здоров'я Байдена

Кір Стармер заявив, що президент США під час перемовин не демонстрував ознак втоми.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер після зустрічі у Білому домі з президентом США Джо Байденом прокоментував найгарячішу тему останніх тижнів - чи здатен американський лідер надалі виконувати свої обов'язки.

Як зазначає Reuters, голова британського уряду заявив, що Байден перебуває "у хорошій формі", і що їхнє спілкування було "жвавим, зі швидким переходом від однієї теми до іншої". Стармер також звернув увагу, що замість регламентованих 45 хвилин вони обговорювали двосторонню співпрацю близько години, і весь цей час президент США демонстрував "cвою спритність".

Прем'єр загалом озвучив чимало компліментів на адресу "неймовірного лідерства" Байдена, яке "допомагає спрямовувати НАТО у складний час для міжнародних відносин".