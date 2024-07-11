Швеція та ще 5 країн ЄС у липні не будуть направляти міністрів на засідання, пов’язані з головуванням Угорщини в ЄС

Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща будуть представлені лише державними службовцями.

Швеція та кілька інших країн ЄС відреагували на дії голови уряду Угорщини Орбана, який відвідав, зокрема, російського диктатора Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

“Дії Угорщини під час головування (ЄС) є шкідливими і повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні під час неформальних засідань уряду в липні”, – заявила Джессіка Росвалл, міністр Швеції у справах ЄС.

Розволл додала, що Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща будуть представлені лише державними службовцями. Крім того, інші країни-члени ЄС обговорюють подібні дії.

Угорщина буде головувати в ЄС до 31 грудня 2024 року.

Що передувало цьому рішенню