Швеція та ще 5 країн ЄС у липні не будуть направляти міністрів на засідання, пов’язані з головуванням Угорщини в ЄС

Швеція та кілька інших країн ЄС відреагували на дії голови уряду Угорщини Орбана, який відвідав, зокрема, російського диктатора Путіна.
Про це повідомляє Reuters.
“Дії Угорщини під час головування (ЄС) є шкідливими і повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні під час неформальних засідань уряду в липні”, – заявила Джессіка Росвалл, міністр Швеції у справах ЄС.
Розволл додала, що Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща будуть представлені лише державними службовцями. Крім того, інші країни-члени ЄС обговорюють подібні дії.
Угорщина буде головувати в ЄС до 31 грудня 2024 року.
Що передувало цьому рішенню
- Очільниця ліберальної фракції “Відновити Європу” (Renew Europe) у Європарламенті закликала Європейську раду вивчити шляхи, якими можна зупинити поточне головування Угорщини в Раді ЄС.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку липня вирушив у дипломатичне турне.
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2 липня він відвідав Київ. Згодом, у п'ятницю, 5 липня, він перебував у Москві, а 8 липня, у понеділок, відправився з візитом до Китаю, де, серед інших, зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. Обидва політики мали говорити про те, як закінчити війну в Україні.
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Під час візиту до України Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир.
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Проте згодом він визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план".
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Як пояснив сам Орбан лідерам ЄС свій візит до Москви, він просував "мир для України".
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Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду.