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Greenpeace відкрила офіс у Києві

Організація діяла в Україні з 1991 по 1998 роки, а відновила свою діяльність лише в 2022 році.

Greenpeace відкрила офіс у Києві
Greenpeace
Фото: bbc.com

Всесвітня природоохоронна організація Greenpeace відкрила офіс в Україні. Представництво було зареєстроване 18 червня 2024 року. 

Про це повідомляє НМН.

Директорка Greenpeace-Україна Наталія Гозак повідомила, що організація діяла в Україні з 1991 по 1998 роки, а відновила свою діяльність лише в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Протягом цих двох років ми реалізовували проєкти силами партнерських організацій за фінансування усесвітнього Greenpeace . А тепер маємо свій офіс у Києві”, - розповіла Наталія Гозак.

Вона додала, що наразі у Facebook є низка сторінок із назвою Greenpeace, які не представляють організацію. Також в Україні зареєстровано чотири ГО, які позиціонують себе як Greenpeace, однак не мають жодного стосунку до міжнародного співтовариства. 

"Ми спонукатимемо їх змінити назву, аби не було плутанини", - сказала Гозак.

Як повідомлялося, минулого року Росія визнала "небажаною" діяльність Greenpeace на своїй території. Росіяни заявили, що організація "загрожує" конституційному ладу та безпеці РФ.

Раніше Greenpeace закликала запровадити заборону на імпорт газу, нафти та вугілля з Росії.

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