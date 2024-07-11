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Наступного року Польща збільшить свій оборонний бюджет до рекордного рівня, ‒ міноборони країни

Бюджет буде найбільшим не лише у номінальному вираженні, але і щодо ВВП.

Наступного року Польща збільшить свій оборонний бюджет до рекордного рівня, ‒ міноборони країни
Заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик
Фото: x.com/5channel

Польща збільшить свій оборонний бюджет приблизно на 10% у 2025 році до рекордного рівня.

Про це заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик заявив мовнику TVN24, пише Reuters.

“Бюджет Міністерства національної оборони буде найвищим в історії, він буде приблизно на 10% вищий, ніж у 2024 році”, ‒ сказав урядовець.

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Томчик підкреслив, що це буде рекордний бюджет ‒ не лише у номінальному вираженні, але і щодо ВВП.

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