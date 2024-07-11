Наступного року Польща збільшить свій оборонний бюджет до рекордного рівня, ‒ міноборони країни

Польща збільшить свій оборонний бюджет приблизно на 10% у 2025 році до рекордного рівня.
Про це заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик заявив мовнику TVN24, пише Reuters.
“Бюджет Міністерства національної оборони буде найвищим в історії, він буде приблизно на 10% вищий, ніж у 2024 році”, ‒ сказав урядовець.
Томчик підкреслив, що це буде рекордний бюджет ‒ не лише у номінальному вираженні, але і щодо ВВП.
- У Польщі на базі НАТО у воєводстві Редзіково готова розпочати місію система "Aegis Ashore", яка є частиною протиракетного щита Альнсу.
- Нещодавно Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.
- Проте згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не ухвалюватиме самостійно жодних рішень з приводу збиття російських ракет, що прямують в бік західних регіонів України.