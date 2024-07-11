У США вперше ліквідували російську ботоферму, створену за допомогою ШІ

У США вперше ліквідували масштабну російську "ботоферму", створену за допомогою штучного інтелекту у соцмережі Х.

Про це повідомляє Мін'юст США.

"Цими діями Міністерство юстиції зірвало підтримувану російським урядом пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту з використання ботоферми для поширення дезінформації в Сполучених Штатах і за кордоном", – заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Ботоферма використовувала елементи штучного інтелекту для створення фіктивних профілів у соціальних мережах, які часто нібито належать окремим особам у Сполучених Штатах. Ці профілі потім використовувалися для просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду, зокрема, для підриву довіри партнерів до України.

Фото: Мін'юст США Приклад фейкового профілю

Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію двох доменних імен і перевірку 968 облікових записів соціальних мереж.Згодом соцмережа Х, де "працювала" ботоферма, добровільно призупинила роботу решти облікових записів ботів.

Над розслідуванням діяльності працювали спецслужби США та Нідерландів.

"Сьогодні вперше ми знищили спонсоровану Росією ботоферму, яку створили за допомогою штучного інтелекту" – сказав директор ФБР Крістофер Рей.

Розробку ботоферми організував громадяднин Росії, який на початку 2022 року працював заступником головного редактора пропагандистського каналу Russia Today.

Зазначається, що принаймні з 2022 року керівництво Russia Today прагнуло розробити альтернативні засоби поширення інформації поза стандартними телевізійними випусками новин. Тому цей росіянин очолив розробку програмного забезпечення, яке дозволило створити й керувати ботофермою соціальних мереж. Він працював разом із спільниками.

"Як планувалося, ботоферма соціальних мереж створюватиме фіктивні онлайн-персони для облікових записів соціальних мереж, за допомогою яких RT або будь-який оператор ботоферми міг би поширювати інформацію в широкому масштабі", – зазначили у мін'юсті США.

На початку 2023 року за погодженням і фінансової підтримки Кремля та ФСБ злочинець створив і очолив приватну розвідувальну організацію, членами якої були були співробітники RT. Метою організації було просування наритивів ФСБ і російського уряду, зокрема шляхом поширення дезінформації через облікові записи соціальних мереж.

Росіяни реєстрували акаунти у соцмережі Х через приватні сервери електронної пошти, зареєстровані на два доменні імена «mlrtr.com» і «otanmail.com» від американського провайдера. Потім вони використовували ці домени для створення серверів електронної пошти, що зрештою дозволило їм створювати фіктивні облікові записи в соціальних мережах.

Розслідування Міністерства юстиції триває.