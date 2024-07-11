Новий прем'єр Британії вперше зустрівся з президентом США

Кір Стармер та Джо Байден поговорили не лише про партнерство, але й про футбол.

Кір Стармер вже через 5 днів після початку роботи на чолі британського уряду провів зустріч із ключовим союзником. Лідер лейбористів завітав до Білого дому на аудієнцію з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляє BBC, політики перебували у хорошому настрої і встигли трошки поговорити про вихід футбольної збірної Англії до фіналу чемпіонату Європи. Проте основною темою все ж стала взаємодія країн у рамках НАТО.

Байден назвав партнерські відносини Сполученого Королівства та США "напевно, найкращими у світі" та порівняв Британію "з вузлом, який зв'язує разом трансатлантичний альянс".

Стармер заявив, що партнерство між державами "гартується у складних обставинах і витримало чимало випробувань, щоб зараз бути сильнішим, ніж коли-небудь раніше".

Під час зустрічі журналісти намагалися спровокувати Байдена на заяви щодо його політичного майбутнього, викрикуючи запитання про демократів, які не хочуть бачити його своїм кандидатом у президенти. Проте глава держави проігнорував ці спроби.