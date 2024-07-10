Байден: Росія нарощує свої потужності завдяки КНДР, Китаю та Ірану. Ми не можемо дозволити НАТО відстати

У той час, коли Росія нарощує свої потужності за підтримки Північної Кореї, Китаю та Ірану, не можна дозволити НАТО відставати.

Про це заявив на саміті НАТО президент США Джозеф Байден, передає The Guardian.

"Сьогодні ми маємо запитати себе - що далі? Як ми можемо зміцнювати щит? Однією з відповідей має бути зміцнення нашої промислової бази", - сказав Байден.

Він підкреслив, що РФ значно нарощує виробництво зброї, боєприпасів і транспортних засобів за допомогою Китаю, Північної Кореї та Ірану і тому "ми не можемо дозволити Альянсу відстати".

Американський президент відзначив, що радий тому, що члени НАТО працюють над розширенням своєї промислової бази і потужностей, включаючи зобов'язання щодо витрат на оборону. Байден назвав це "найважливішим кроком на шляху до підтримки нашої безпеки".

Лідер США заявив, що НАТО стане "інноваційнішим і конкурентоспроможнішим", оскільки країни-члени розробляють плани з виробництва військової продукції, і зазначає, що, зокрема, його адміністрація інвестувала 30 мільярдів доларів в оборонне виробництво в 35 штатах США.

"Нас ніхто не перевершить. Нас ніхто не зможе перевершити, коли справа дійде до нашої готовності", - наголосив Байден.