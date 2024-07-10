НБУ скасував граничні строки розрахунків для товарів військового і подвійного використання

Також НБУ збільшує з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції.

Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортно-імпортних операцій.

Як ідеться на сайті НБУ, скасовують граничні строки розрахунків для товарів військового і подвійного використання та обладнання, що імпортуються виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель.

Зміни стосуються також імпорту відповідних товарів та обладнання з метою створення та/або розширення виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення. При цьому виконавці державних контрактів мають бути включені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).

Після консультацій із представниками підприємств аграрного сектору та профільними міністерствами, НБУ збільшує з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції, здійснених з 12 липня 2024 року.

Мова йде про пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, сою, ріпак, соняшник, соєву, соняшникову і ріпакову олії, а також макуху.

При цьому граничні строки розрахунків за операціями з експорту окремих видів аграрної продукції залишатимуться на 60 днів меншими, ніж для всіх інших товарів вітчизняного експорту (180 днів). У НБУ зазначили, що це і надалі сприятиме поліпшенню дисципліни своєчасного повернення валютної виручки в Україну в агросекторі.