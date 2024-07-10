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Президент Румунії анонсував підписання безпекової угоди з Україною у четвер

Подробиці Йоганніс не озвучував.

Президент Румунії анонсував підписання безпекової угоди з Україною у четвер
Клаус Йоганніс
Фото: X/Klaus Iohannis

Наступна держава, яка підпише безпекову угоду з Україною на саміті НАТО, - Румунія.

Підписання документа анонсував румунський президент Клаус Йоганніс, повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції 10 липня він сказав, що це відбудеться 11 липня зранку, подробиць угоди президент не озвучив.

Йоганніс додав, що "таким чином, ми приєднуємося до інших союзників, які підписали цей двосторонній документ з Україною".

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