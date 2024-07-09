У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ
У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ
Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський
Росія випустила по Україні більше 40 ракет, - Зеленський
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
Унаслідок масованого удару РФ по Україні наразі загинуло понад 30 людей, поранені 140
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія завдала ударів по Києву. Кількість загиблих зросла до 27 (оновлення)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
У Києві є влучання в житловий будинок, зруйновано під'їзд
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Окупанти здійснили ракетну атаку на Київ, є руйнування
Окупанти здійснили ракетну атаку на Київ, є руйнування
ГоловнаПолітика

Вступ Грузії до ЄС призупинено, – посол

Також Євросоюз вирішив заморозити 30 мільйонів євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.

Вступ Грузії до ЄС призупинено, – посол
Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський
Фото: Європейська служба зовнішніх справ

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено, повідомляє “Эхо Кавказа”. 

“Розширення є одним із найважливіших викликів, які стоять перед Європейським Союзом, і я щиро сподіваюся, що протягом наступних 5 років роботи новообраного керівництва відбудеться велика хвиля подальшого розширення Євросоюзу. Що стосується Грузії досі незрозуміло, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо досягти того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС”, – зазначив посол на дводенній міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, “Розширення ЄС – геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС”.

Однак наразі вступ Грузії до ЄС призупинено, наголосив Герчинський.

“Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рушить уперед, зробить кроки, бо лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають на більшу ясність від уряду Грузії”, – каже дипломат.

Також Герчинський заявив про рішення ЄС заморозити 30 мільйонів євро, які призначені на підтримку держави у сфері оборони. 

“І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі”, – сказав Герчинський.

  • Раніше лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.
  • Йдеться про закон “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав масові антиурядові протести. США та ЄС заявили, що закон є аналогічний закону, який схвалив президент Володимир Путін, щоб розгромити продемократичні групи в Росії.
  • Раніше керівна партія Грузії також запропонувала заходи, які включають заборону “пропаганди ЛГБТ” та одностатевих стосунків у фільмах, телебаченні та рекламі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies