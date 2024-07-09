Вступ Грузії до ЄС призупинено, – посол

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено, повідомляє “Эхо Кавказа”.
“Розширення є одним із найважливіших викликів, які стоять перед Європейським Союзом, і я щиро сподіваюся, що протягом наступних 5 років роботи новообраного керівництва відбудеться велика хвиля подальшого розширення Євросоюзу. Що стосується Грузії досі незрозуміло, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо досягти того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС”, – зазначив посол на дводенній міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, “Розширення ЄС – геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС”.
Однак наразі вступ Грузії до ЄС призупинено, наголосив Герчинський.
“Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рушить уперед, зробить кроки, бо лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають на більшу ясність від уряду Грузії”, – каже дипломат.
Також Герчинський заявив про рішення ЄС заморозити 30 мільйонів євро, які призначені на підтримку держави у сфері оборони.
“І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі”, – сказав Герчинський.
- Раніше лідери Європейського Союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.
- Йдеться про закон “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав масові антиурядові протести. США та ЄС заявили, що закон є аналогічний закону, який схвалив президент Володимир Путін, щоб розгромити продемократичні групи в Росії.
- Раніше керівна партія Грузії також запропонувала заходи, які включають заборону “пропаганди ЛГБТ” та одностатевих стосунків у фільмах, телебаченні та рекламі.