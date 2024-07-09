Вступ Грузії до ЄС призупинено, – посол

Також Євросоюз вирішив заморозити 30 мільйонів євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено, повідомляє “Эхо Кавказа”.

“Розширення є одним із найважливіших викликів, які стоять перед Європейським Союзом, і я щиро сподіваюся, що протягом наступних 5 років роботи новообраного керівництва відбудеться велика хвиля подальшого розширення Євросоюзу. Що стосується Грузії досі незрозуміло, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо досягти того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС”, – зазначив посол на дводенній міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, “Розширення ЄС – геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС”.

Однак наразі вступ Грузії до ЄС призупинено, наголосив Герчинський.

“Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рушить уперед, зробить кроки, бо лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають на більшу ясність від уряду Грузії”, – каже дипломат.

Також Герчинський заявив про рішення ЄС заморозити 30 мільйонів євро, які призначені на підтримку держави у сфері оборони.

“І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі”, – сказав Герчинський.