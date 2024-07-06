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Триває робота над Українською морською стратегією, ‒ Зеленський

Незабаром документ затвердять на РНБО – зараз триває фіналізація його пунктів. 

Триває робота над Українською морською стратегією, ‒ Зеленський
Фото: slovoidilo.ua

Триває робота над Українською морською стратегією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, йдеться у телеграм-каналі Офісу президента України.

“Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією”, ‒ зазначив він. 

Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів. 

“Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами”, ‒ додав президент.

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Зеленський підкреслив, що Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. “Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили”, ‒ підкреслив він.

  • Командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки Києва.
  • За його словами, Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів РФ. П'ять були знищені морськими мінами, встановленими українськими безпілотниками біля Севастопольської бухти.
  • Віце-адмірал наголосив, що поставка американських винищувачів F-16, яку очікують найближчим часом, стане поштовхом для позбавлення Росії повного контролю повітряного простору над Чорним морем.
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