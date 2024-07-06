Триває робота над Українською морською стратегією, ‒ Зеленський

Незабаром документ затвердять на РНБО – зараз триває фіналізація його пунктів.

Триває робота над Українською морською стратегією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, йдеться у телеграм-каналі Офісу президента України.

“Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією”, ‒ зазначив він.

Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів.

“Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами”, ‒ додав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. “Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили”, ‒ підкреслив він.