Триває робота над Українською морською стратегією, ‒ Зеленський

Триває робота над Українською морською стратегією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, йдеться у телеграм-каналі Офісу президента України.
“Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією”, ‒ зазначив він.
Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів.
“Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами”, ‒ додав президент.
Зеленський підкреслив, що Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. “Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили”, ‒ підкреслив він.
- Командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки Києва.
- За його словами, Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів РФ. П'ять були знищені морськими мінами, встановленими українськими безпілотниками біля Севастопольської бухти.
- Віце-адмірал наголосив, що поставка американських винищувачів F-16, яку очікують найближчим часом, стане поштовхом для позбавлення Росії повного контролю повітряного простору над Чорним морем.