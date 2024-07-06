2000 українських суден вже пройшли через Чорноморський “зерновий” коридор, ‒ посол США Брінк

Україна відправила понад 2000 суден з понад 56 мільйонами тонн експорту через Чорноморський гуманітарний “зерновий” коридор, який працює з серпня 2023 року.

Про це написала Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк на соцплатформі Х.

“Надзвичайна Україна: незважаючи на постійні атаки з боку Росії, Україна відправила через Чорноморський гуманітарний коридор понад 2 000 суден з більш ніж 56,000 мільйонами тонн експорту, які годують світ і стимулюють українську економіку. Ось на що спроможні українці!”, ‒ написала посол США.

Надзвичайна Україна: незважаючи на постійні атаки з боку Росії, Україна відправила через Чорноморський гуманітарний коридор понад 2 000 суден з більш ніж 56 000 мільйонами тонн експорту, які годують світ і стимулюють українську економіку.



Ось на що спроможні українці! pic.twitter.com/Jcw0dGtBka — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 6, 2024

У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про “гуманітарний коридор” у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

У січні 2024 року речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії. “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів", – розповів Плетенчук.