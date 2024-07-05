Україна і Молдова домовилися про співпрацю у сфері енергетики.

Про йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України, Республіки Молдова та Румунії за підсумками зустрічі у Кишиневі 5 липня.

Зокрема, Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в межах проекту «газ на електроенергію». Для цього країна розмістить на своїй території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну. Сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною.

"Ми погоджуємося співпрацювати для залучення міжнародних фондів та допомоги для реалізації зазначених проектів, які мають на меті зміцнення енергетичної безпеки, забезпечення сталого розвитку в регіоні та сприяння досягненню цілей, пов’язаних зі зміною клімату", - зазначили у заяві керівники МЗС.

Крім того, країни наголосили на першочерговому значенні розвитку регіональних електричних з’єднань. Йдеться про реалізацію проєкту другого кола 330-кВ повітряної лінії електропередачі (ПЛ) «Бєльць – Дністровська ГЕС», 330-кВ ПЛ «Вулканешті – Арциз», 400 кВ ПЛ «Бєльць-Сучава», 400-кВ ПЛ «Ісакча – Вулканешті – Кишинів», 400-кВ ПЛ «Страшені – Гутінаш», 400-кВ «Сучава – Чернівці» та ПЛ «Південно-Українська АЕС – Приморська – Вулканешті – Ісакча».

Також домовилися спільно працювати над збільшенням пропускної спроможності Транс-Балканського газового шляху як частини Вертикального газового коридору. Йдеться про гармонізацію параметрів якості газу та розвиток проєктів із виробництва зеленого водню з використанням відновлювальних джерел енергії.