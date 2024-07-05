Українські партнери уже роблять кроки для зміцнення протиповітряної оборони України.

Як розповів у вечірньому відеозверненні 5 липня Володимир Зеленський, йдеться про Німеччину і США.

"Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Я дякую Німеччині за «Петріот», який уже в Україні. Сильна новина. І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших «Петріотів»", - сказав Президент.

Зеленський додав, що "працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення".

Також відбулася нарада щодо української ракетної програми. "Це питання глобальної стабільності та безпеки – щоб кожен у Кремлі знав, що безкарними вони не залишаться", - сказав глава держави.