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Зеленський: Німеччина і США зробили крок до зміцнення української ППО

Також у Зеленського провели нараду щодо української ракетної програми.

Зеленський: Німеччина і США зробили крок до зміцнення української ППО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Українські партнери уже роблять кроки для зміцнення протиповітряної оборони України.

Як розповів у вечірньому відеозверненні 5 липня Володимир Зеленський, йдеться про Німеччину і США.

"Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Я дякую Німеччині за «Петріот», який уже в Україні. Сильна новина. І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших «Петріотів»", - сказав Президент.

Зеленський додав, що "працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення". 

Також відбулася нарада щодо української ракетної програми. "Це питання глобальної стабільності та безпеки – щоб кожен у Кремлі знав, що безкарними вони не залишаться", - сказав глава держави.

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