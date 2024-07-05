Окупанти на ТОТ Херсонщини планують виселяти українців із власних домівок

Окупаційні адміністрації Херсонщини підготували проєкт щодо виселення українців із квартир, які будуть внесені до переліку аварійних.

Російські окупанти придумали новий "законний" спосіб як відібрати житло навіть у тих українців на ТОТ, які не виїхали і навіть оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Достатньо буде визнати таке помешкання аварійним", — зазначають в ЦНС.

Окупаційна адміністрація Херсонщини підготувала законопроект по виселенню українців із квартир і будинків, які будуть внесені до переліку аварійних. Про критерії визначення такими не йдеться.

"Втім, зважаючи на попередній досвід, окупанти привласнюють собі будь яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього просто житло "націоналізовують", — ідеться у повідомленні.