Окупанти на ТОТ Херсонщини планують виселяти українців із власних домівок

Російські окупанти придумали новий "законний" спосіб як відібрати житло навіть у тих українців на ТОТ, які не виїхали і навіть оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
"Достатньо буде визнати таке помешкання аварійним", — зазначають в ЦНС.
Окупаційна адміністрація Херсонщини підготувала законопроект по виселенню українців із квартир і будинків, які будуть внесені до переліку аварійних. Про критерії визначення такими не йдеться.
"Втім, зважаючи на попередній досвід, окупанти привласнюють собі будь яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього просто житло "націоналізовують", — ідеться у повідомленні.
- У березні російські окупаційні адміністрації створили спеціальну "державну житлову інспекцію" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та незаконно "націоналізовують" помешкання українців.