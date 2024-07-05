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СБУ викрила двох колаборанток із Херсонщини і Харківщини

Одна розселяла окупантів у покинутих будинках, а інша передавала ворогу персональні дані жителів для фальсифікації фейкового референдуму.

СБУ викрила двох колаборанток із Херсонщини і Харківщини
Затримана колаборантка

Служба безпеки України викрила двох колаборанток із Херсонщини і Харківщини.

За інформацією СБУ, безробітна жителька селища Лиманець на правобережжі Херсонщини після вторгнення РФ очолила місцеву окупаційну адміністрацію.

На цій "посаді" вона організувала розселення окупантів по будинках односельців, які виїхали. Росіяни також облаштовували у цих приватних домоволодіннях склади з озброєнням та боєприпасами.

Крім того, зловмисниця брала участь в організації псевдореферендуму на території громади і закликала односельців голосувати за приєднання до Росії.

Зараз колаборантка перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримана колаборантка
Затримана колаборантка

Інша затримана – працівниця поштового відділення у Харкові, яка до початку повномасштабної війни проживала у Куп’янську. Коли райцентр окупували вороги, жінка влаштувалася до окупаційного "пенсійного фонду" і передавала загарбникам персональні дані жителів. Цю інформацію росіяни планували використати для фальсифікації фейкового плебісциту.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця втекла до Харкова, але її знайшли і повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

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