Зламана нога, розбита голова та протокол: киянин зістрибнув із потяга, щоб перетнути кордон

Киянина з розбитою головою та поламаною ногою виявили прикордонники Львівського загону за два кілометри від кордону з Польщею.

Як повідомили у ДПСУ, 34-річний чоловік лежав поблизу залізничної колії. Киянин зізнався, що мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Травми втікач отримав, стрибнувши з потяга «Київ – Чоп». Квиток чоловік придбав до Ужгорода, проте вирішив випробувати долю та вистрибнув з потяга на Львівщині.

Він розповів, що під час планування свого маршруту користувався порадами та вказівками, отриманими в одному з телеграм-каналів. Згідно інструкцій киянин взяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та їжу. Втім, скористатися речами не встиг.

До місця події викликано карету швидкої допомоги.

За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності.