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Через відключення світла шкільний навчальний рік у Львові розпочнеться у серпні

У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності

Через відключення світла шкільний навчальний рік у Львові розпочнеться у серпні
Фото: EPA/UPG

Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією шкільний навчальний рік у Львові розпочнеться раніше ‒ 19 серпня.

Таке рішення сьогодні прийняв Штаб підготовки міста до зими, повідомив міський голова обласного центру Андрій Садовий.

“У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої”, ‒ зазначив він.

Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. 

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Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. 

“На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома”, ‒ додав Садовий.

  • У червні під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр освіти Оксен Лісовий заперечив інформацію про те, що школи розпочнуть навчальний рік раніше.
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