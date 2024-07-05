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Окупанти за добу здійснили 35 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Окупанти за добу здійснили 35 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 35 обстрілів (109 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Прогрес – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Карповичі – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Блешня – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Леонівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Сновська громада:

Клюси – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Єліне – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Хрінівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Грем’яч – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Сумська область  

Сумський район: 

Костянтинівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Бранцівка – 1 вибух, ймовірно БПЛа типу «ланцет».

Тур’я – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид ВП з БПЛа. 

Павлівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Катеринівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 20 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Степок – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Петрушівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Покровка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Ободи – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Велика Писарівка – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Попівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Олександрівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 10 вибухів, ймовірно РСЗВ.

Шосткинський район:

Фотовиж – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Бачівськ – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Біла Береза – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

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