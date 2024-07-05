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У лікарні Дніпра померла ще одна жертва російської атаки 3 липня

72-річна жінка стала восьмою жертвою російської агресії.

У лікарні Дніпра померла ще одна жертва російської атаки 3 липня
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

У лікарні померла ще одна жінка, поранена під час ворожого обстрілу у Дніпрі 3 липня. Їй було 72 роки.  Вона стала восьмою жертвою тієї російської атаки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною оборонці з ПвК "Схід" збили 3 російскі "шахеди".

Під ворожими ударами був Нікополь – ввечері та вже із самого ранку. Агресор атакував дронами-камікадзе.

Пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус.

Люди не постраждали. 

Нещодавна через ворожу атаку на Нікополь постраждали двоє дітей. 

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