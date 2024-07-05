У лікарні Дніпра померла ще одна жертва російської атаки 3 липня

У лікарні померла ще одна жінка, поранена під час ворожого обстрілу у Дніпрі 3 липня. Їй було 72 роки. Вона стала восьмою жертвою тієї російської атаки.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він також повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною оборонці з ПвК "Схід" збили 3 російскі "шахеди".
Під ворожими ударами був Нікополь – ввечері та вже із самого ранку. Агресор атакував дронами-камікадзе.
Пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус.
Люди не постраждали.
Нещодавна через ворожу атаку на Нікополь постраждали двоє дітей.