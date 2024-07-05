Дрони атакували Ростов: губернатор заявив про "ландшафтні пожежі"

Новий вираз у словнику окупантів для відмовок про "прильоти" безпілотників.

Окрім Приморсько-Ахтарська, звідки росіяни запускають "шахеди" в бік України, вночі безпілотники "завітали в гості" й до Ростова-на-Дону. Тамтешній губернатор повідомив про щонайменше 10 дронів, які атакували місто.

За його словами, усі БПЛА "вдалося збити", а внаслідок падіння уламків виникли "ландшафтні пожежі" - схоже, тепер в окупантів є новий вислів для використання у звітах.

Місцеві жителі підтверджують, що вибухи лунали у передмісті Ростова. На фото та відео видно масштабні займання. Коментатори стверджують, що ця атака - наймасштабніша за час вторгнення росіян до України.