ДБР вилучило 10 тонн інструментів з Росії - тепер вони у Нацгвардії

Державне бюро розслідувань на своєму сайті розповіло про випадок конфіскації 10 тонн товару виробництва російської фірми, який намагалися завезти до нашої держави через треті країни.

Йдеться про інструменти для ремонту, загальна вартість яких складає 4 мільйони гривень. Виробник сподівався реалізувати продукцію, використавши для цього фірми-прокладки. Проте співробітники ДБР запобігли цій схемі та порушили проти зловмисників кримінальне провадження за статтею про сприяння країні-агресору. Нею передбачене покарання до 7 років позбавлення волі.

Що ж до інструментів, то їх було вирішено передати одній із бригад спецпризначення Національної Гвардії України. Нацгвардійці втратили свою ремонтну та логістичну базу під час боїв за Маріуполь у 2022 році. Тепер вони зможуть використати приладдя для відновлення.