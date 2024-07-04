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Від початку вторгнення ДБР відкрило майже 3000 справ щодо злочинів проти нацбезпеки

Найбільше, понад 1500 справ, відкрито за фактом державної зради.

Від початку вторгнення ДБР відкрило майже 3000 справ щодо злочинів проти нацбезпеки
Фото ілюстративне
Фото: З відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України ДБР направило до суду майже 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки. 

Як йдеться у повідомленні Бюро, загалом від початку повномасштабного вторгнення ДБР завершило та продовжує розслідування 2 тис. 275 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави

Серед них:

  • 1 тис. 679 кримінальні провадження – за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
  • 460 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
  • 38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Злочини проти нацбезпеки
Фото: ДБР
Злочини проти нацбезпеки

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

  • 1 тис. 146 особам повідомлено про підозру,
  • 537 осіб оголошено в розшук,
  • 1 тис. 316 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,
  • 894 обвинувальних акти направлено до суду.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття державних зрадників та колаборантів. У межах відкритих кримінальних проваджень збираються докази та показання свідків, опрацьовуються інша інформація. На основі зібраних доказів особи, які зрадили Україну під час війни притягаються до відповідальності. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам", – зазначили у ДБР. 

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