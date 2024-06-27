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НАБУ і САП запобігли заволодінню 73 млн грн "Укрбурштину"

Схему привласнення грошей розробив директор підприємства через інсценування викрадення документів.

НАБУ і САП запобігли заволодінню 73 млн грн "Укрбурштину"
Гроші. Фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Дочірньому підприємству «Укрбурштин» вдалося уникнути втрати майже 73 млн грн завдяки доказам, які зібрали НАБУ і САП.

Як йдеться у повідомленні Бюро, у вересні 2020 року тодішнє керівництво ДП уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації, яка нібито належала приватному товариству. 

Згодом директор «Укрбурштину» інсценував викрадення документів, внаслідок чого перед ТОВ утворився багатомільйонний борг. Після цього співучасники злочину ініціювали відкриття справи про банкрутство «Укрбурштину», аби згодом стягнути борг через відповідну процедуру.

"26 червня 2024 року Верховний Суд, зокрема дослідивши докази, зібрані детективами та прокурорами, виніс постанову, якою остаточно відмовив групі осіб у стягненні з ДП «Укрбурштин» фіктивного боргу", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Крім того, обвинувальний акт щодо трьох обвинувачених у схемі заволодіння коштами ДП «Укрбурштин» з лютого 2023 року перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

  • У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили ексдиректору Укрбурштину і двом його співучасникам про підозру в корупції і підробці документів.
  • Слідство вважало організатором цієї корупційної схеми фізичну особу, яка мала вплив на директора державного підприємства.
  • У 2015 році Господарський суд Рівненської області ухвалив припинити справу про банкрутство ДП, що дозволяє державі повернути контроль над цим підприємством
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