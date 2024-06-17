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Суддю Князєва вчергове відсторонили від здійснення правосуддя

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Суддю Князєва вчергове відсторонили від здійснення правосуддя
Всеволод Князєв
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Суддю Всеволода Князєва, вчергове тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Про це йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя.

"Суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя", – зазначено у повідомленні. 

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 17 червня 2024 року.

"Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 17 червня 2024 року, суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича відсторонено від здійснення правосуддя", – уточнили у ВРП. 

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. 

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Рішення Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня 2024 року.

Що відомо про справу Князєва

  • 15 травня 2023 під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч (загальна сума становила майже 3 млн доларів) Князєва і адвоката Горецького викрили "на гарячому". 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.
  • ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
  • Спершу ВАКС обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді – до 55 млн грн. Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього Князєва в СІЗО, але знову зменшила розмір застави – до 45 млн грн. Потім Князєву продовжили термін перебування у СІЗО з розміром застави у 35 млн грн.
  • Наприкінці січня Князєв вийшов під заставу в розмірі 18,1 млн грн. 28 березня ексголові Верховному Суду продовжили дію обов'язків до кінця травня.
  • У жовтні минулого року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом, якого викрили разом із Князєвим. Згідно з угодою, близько 50 млн грн перекажуть на потреби ЗСУ: 21 млн — гроші, які адвокат зобов'язався надати, ~29 млн — вилучені під час розслідування кошти.
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