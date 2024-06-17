Суддю Князєва вчергове відсторонили від здійснення правосуддя

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Суддю Всеволода Князєва, вчергове тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Про це йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя.

"Суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя", – зазначено у повідомленні.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 17 червня 2024 року.

"Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 17 червня 2024 року, суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича відсторонено від здійснення правосуддя", – уточнили у ВРП.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Рішення Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня 2024 року.

Що відомо про справу Князєва

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Водночас, ВАКС продовжив до 27 липня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову Верховного суду.