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У Києві затримали адвокатку, яка підбурювала клієнта дати $30 тисяч хабаря слідчому

За скоєне адвокатці загрожує до восьми років позбавлення волі. 

У Києві затримали адвокатку, яка підбурювала клієнта дати $30 тисяч хабаря слідчому
Затримана адвокатка
Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва затримали 50-річну адвокатку, яка підбурювала свого клієнта надати 30 тисяч доларів слідчому в обмін на зняття чоловіка з розшуку.

Про це інформує Нацполіція.

Як повідомили правоохоронці, киянин раніше був фігурантом кримінального провадження за фактом шахрайських дій на території Одеської області. 

"Жінка, достовірно знаючи, що кримінальне провадження відносно останнього закрите, запевнила клієнта у тому, що єдиний вихід вирішення «проблеми» – надати через неї неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів слідчому поліції", – йдеться у повідомленні. 

Поліцейські затримали адвокатку під час отримання від "клієнта" першого траншу – $12 тисяч. В неї вилучили гроші та іномарку, в якій проходила домовленість. 

"Правоохоронці оголосили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – підбурення до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданого службового становища", – прокоментували у Нацполіції.

Вилучені гроші
Фото: Нацполіція
Вилучені гроші

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 1 202 116 гривень.

На Львівщині затримали двох правоохоронців під час отримання хабаря за закриття кримінальної справи. Поліцейські вимагали гроші за закриття справи щодо незаконної порубки лісу.

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