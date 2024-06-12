До суду скерували справу про розкрадання 206 млн грн при закупівлі газу для Укрзалізниці

Схему викрили у червні 2023 року, а у жовтні слідство стосовно двох її учасників завершили.

Судитимуть екскерівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та власника ТОВ, які були учасниками схеми закупівлі газу для потреб Укрзалізниці за завищеними цінами.

Про це йдеться у повідомленнях НАБУ і САП.

Як встановило слідство, з грудня 2016 по січень 2020 рр. службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур.

Крім того, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому посадовці АТ «Укрзалізниця» були поінформовані про вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, проте ігнорували їх, фактично надаючи перевагу обраним компаніям. Отримана неправомірна вигода розподілялась між широким колом учасників злочинної змови.

Схему викрили у червні 2023 року, а у жовтні слідство стосовно двох її учасників завершили.

Під час розслідування, яке НАБУ і САП розпочали у лютому 2020 року, одна з приватних газових компаній перерахувала «Укрзалізниці» понад 68 млн грн як частину збитків, заподіяних нею товариству впродовж 2016-2020 рр.

Матеріали щодо інших учасників злочинної схеми виділені в окремі провадження, досудове розслідування у яких триває.

ВАКС визнав винуватими 2 осіб у справі щодо заволодіння 21,5 млн грн “Укрзалізниці”. За інформацією «Слово і діло», йдеться про колишню директорку ТОВ «Інкомм» Надію Богдан та ексфінансового директора ТОВ «Союз-Енерго» Дмитра Цівуна.