Злив даних з НАБУ: директор ухвалюватиме кадрові рішення після завершення розслідувань

Семен Кривонос сказав, що ведуть три слідства: досудове і два службових.

Щодо витоку даних із Національного антикорбюро ведеться досудове слідство та два внутрішніх службових розслідування. Про це повідомив директор Бюро Семен Кривонос.

За його словами, досудове слідство дає більше інструментів для отримання доказів причетності посадовців до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування. Воно також дозволяє притягти винних до серйознішої відповідальності та не обмежується лише роком з моменту вчинення проступку.

"Підкреслю, «злив» інформації (розголошення даних досудового розслідування) – це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Управлінню внутрішнього контролю НАБУ виділені всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного досудового розслідування. Крім згаданого досудового розслідування щодо витоків, в НАБУ відповідно до моїх наказів розпочато два службових розслідування. Одне – щодо можливого тиску на викривачів, інше – щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Наголошу, будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур", – сказав директор НАБУ.

Кривонос додав, що додатково повідомить про хід подій – від отримання службової записки від викривача до результатів досудового розслідування, яке наразі активно здійснюється.

Директор НАБУ також вбачає в "публічній кампанії" Центру протидії корупції та Віталія Шабуніна "спробу тиску".

Контекст

22 травня в медіа з'явилася інформація, що співробітники Національної поліції та Спеціалізованої антикорпрокуратури влаштували обшуки за місцем проживання співробітника НАБУ. В САП підтвердили обшуки та уточнили, що вони стосуються розголошення інформації оперативно-розшукової діяльності, тобто зливу даних. При цьому в прокуратурі заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ".

Журналісти УП з'ясували, що справа стосується зливу даних стосовно Юрія Голика – ідеолога "Великого будівництва".

Наступного дня в НАБУ заявили, що в них "було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування" і що вони почали досудове слідство стосовно можливого витоку даних.

24 травня у зв'язку з розслідуванням зливу даних від службових обов'язків усунули Гізо Углаву – першого заступника директора НАБУ. До того, як Кривонос очолив Бюро, він був в.о. директора. Того ж дня САП і НАБУ оприлюднили спільну заяву про виток даних.