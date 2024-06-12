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У Азовському морі присутні 7 ворожих кораблів, з них 3 є ракетоносіями

У Чорному морі присутній один ракетоносій, а в Середземному – 2.

У Азовському морі присутні 7 ворожих кораблів, з них 3 є ракетоносіями
Фото: Telegram/Сили оборони півдня України

РФ тримає у Азовському морі 7 кораблів. З них три є ракетоносіями загальним залпом до 24 "Калібрів".

Про це повідомили у Військово-морських силах.

Станом на ранок 12 червня:

  • в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
  • в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Кількість ворожих кораблів
Фото: ВМС
Кількість ворожих кораблів

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Російська армія в ніч на 12 червня завдала удару ракетами та ударними БпЛА. Для нападу ворог використав 30 ракет двох типів: наземного і повітряного базування. Захисники змогли збити 29 цілей. 

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