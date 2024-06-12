У Азовському морі присутні 7 ворожих кораблів, з них 3 є ракетоносіями

РФ тримає у Азовському морі 7 кораблів. З них три є ракетоносіями загальним залпом до 24 "Калібрів".
Про це повідомили у Військово-морських силах.
Станом на ранок 12 червня:
- в Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
- в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
У ВМС наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Російська армія в ніч на 12 червня завдала удару ракетами та ударними БпЛА. Для нападу ворог використав 30 ракет двох типів: наземного і повітряного базування. Захисники змогли збити 29 цілей.