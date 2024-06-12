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На Дніпропетровщині через нічну атаку постраждала родина, в тому числі 13-річний хлопчик

Сили ППО над областю збили 11 "шахедів".

На Дніпропетровщині через нічну атаку постраждала родина, в тому числі 13-річний хлопчик
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч на 12 червня над Дніпропетровщиною протиповітряна оборона збила 11"шахедів". Через нічний обстріл постраждала родина, в тому числі 13-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Серій Лисак. 

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно", – зазначив він.

Пошкоджені 9 приватних будинків.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

Також ввечері та під ранок ворог знову бив по Нікополю. Застосував артилерію і дрони-камікадзе. Ніхто не постраждав.

Росія атакувала вночі "Кинджалами", "Іскандером", ракетами Х і дронами. Для нападу ворог використав 30 ракет двох типів: наземного і повітряного базування та "шахеди". Захисники змогли збити 29 цілей.

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