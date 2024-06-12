Росія атакувала вночі "Кинджалами", "Іскандером", ракетами Х і дронами. Захисники збили 29 із 30

Не вдалося збити лише запущену з Криму ракету "Іскандер-М".

Російська армія в ніч на 12 червня завдала удару ракетами та ударними БпЛА. Для нападу ворог використав 30 ракет наземного і повітряного базування.

Захисники змогли збити 29 цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Окупанти застосували:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – російська Саратовська область)

балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)

24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російські Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.

У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555

24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136

Таким чином не вдалося збити лише "Іскандер-М".

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Фото: Микола Олещук у Telegram