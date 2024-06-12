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Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БПЛА (доповнено)

Борти стратегічної авіації здійснили пуски з району Енгельса.

Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БПЛА (доповнено)
Фото: thelocal.no

Росіяни вчергове виснажують населення та тероризують тилові міста: у багатьох регіонах України оголошено тривогу через загрозу крилатих ракет, про яку повідомляють Повітряні сили.

4 літаки Ту-95МС ворога здійснили пуски з району Енгельса Саратовської області РФ.

Також у повітряному просторі країни впродовж ночі зафіксовано рух ударних безпілотників. Були повідомлення про роботу сил ППО на Дніпропетровщині.

У морі перебувають 4 ракетоносії, здатні запустити до 28 ракет "Калібр". 

Доповнення 3:24 : ракети у повітряному просторі України, а саме на Сумщині, курс західний.

Доповнення 3:36 : ракети з Полтавщини летять на Черкащину, в Київській області БПЛА.

Доповнення 3:49 : ракети на Кіровоградщині.

Доповнення 3:58 : ракети в бік Києва.

Доповнення 4:07 : у Києві було чути вибухи.

Доповнення 4:27 : ракети не фіксуються, у Київській області поблизу столиці БПЛА.

Доповнення 4:42: відбій загрози.

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