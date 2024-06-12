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Мер Харкова відзначив поліпшення безпекової ситуації в місті

Ігор Терехов підтвердив позитивний ефект від дозволу ударів західною зброєю по території РФ.

Мер Харкова відзначив поліпшення безпекової ситуації в місті
Фото: Скріншот з відеозвернення Ігоря Терехова

Зняття заборони на завдання ударів по території Росії з використанням західної зброї принесло Харкову "відносний спокій". Про це, як повідомляє Reuters, заявив у Берліні під час пресконференції міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, останніх два тижні у Харкова був період відносного затишшя, хоча ворожі обстріли авіаційними ракетами та безпілотниками-камікадзе продовжуються. Проте не зафіксовано настільки масштабних та руйнівних за наслідками атак, як це було упродовж практично всього травня. Це пов'язано зі знищення українським військом позицій, звідки росіяни запускали балістичні засоби ураження. 

Терехов зазначив, що 11 500 жителів населених пунктів поблизу кордону, які зазнають постійних бомбардувань, були змушені переїхати до Харкова. Мер наголосив на тому, що місто потребує західних систем протиповітряної оборони для гарантування безпеки.  

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