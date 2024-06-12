Білий дім підтвердив зустріч Зеленського та Байдена на саміті G7

13 червня в Італії на полях саміту "Великої сімки" відбудеться друга в інтервалі практично тижня зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського.

Як пише Укрінформ, розмову глав держав офіційно підтвердив радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу. За його словами, темою спілкування стане підтримка України з боку Сполучених Штатів, а за підсумками перемовин лідери виступлять на спільній пресконференції.

Кірбі також анонсував "сміливі кроки, які покажуть Путіну, що час не на його боці, і він не може перечекати американську підтримку Україні в її боротьбі за свободу". Зокрема під час саміту йтиметься про зрушення в питанні спрямування заморожених російських активів на потреби відновлення та оборони України.