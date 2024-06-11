Ремонтні роботи триватимуть до кінця літа, потім проведуть тестові пуски руху поїздів і після цього повноцінно відновлять рух потягів.

У київському метрополітені обіцяють відновити рух поїздів "синьою" лінією на початку осені 2024 року

На будівельному майданчику між станціями київського метрополітену "Деміївська" та "Либідська" роботи тривають цілодобово.

Про це у коментарі Суспільному розповів в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський.

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", - розповів Віктор Вигівський.

Потім фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

Зараз виконуються роботи всередині тунелю на прилеглих ділянках, це 27 метрів з одного боку і 20 з іншого. Тепер триває робота для підсилення тунелю по периметру.

Вигівський зауважив, що ремонтні роботи триватимуть до кінця літа, потім проведуть тестові пуски руху поїздів і після цього повноцінно відновлять рух потягів.

"Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", - повідомив Вигівський, і додав, що всі складні роботи фактично завершили.