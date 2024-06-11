У київському метрополітені обіцяють відновити рух поїздів "синьою" лінією на початку осені 2024 року

На будівельному майданчику між станціями київського метрополітену "Деміївська" та "Либідська" роботи тривають цілодобово.
Про це у коментарі Суспільному розповів в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський.
"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", - розповів Віктор Вигівський.
Потім фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.
Зараз виконуються роботи всередині тунелю на прилеглих ділянках, це 27 метрів з одного боку і 20 з іншого. Тепер триває робота для підсилення тунелю по периметру.
Вигівський зауважив, що ремонтні роботи триватимуть до кінця літа, потім проведуть тестові пуски руху поїздів і після цього повноцінно відновлять рух потягів.
"Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", - повідомив Вигівський, і додав, що всі складні роботи фактично завершили.
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8 грудня минулого року рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили на 6 місяців через ремонт. Станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".
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У січні цього року у КМДА повідомили, що попередньою причиною деформації тунелю метро стало неякісне проєктування та будівництво.
- А в кінці лютого Кличко повідомив, що рух поїздів метро на шести станціях “синьої” гілки відновлять влітку.