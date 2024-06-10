Петиція про зняття банерів з історичної забудови Києва набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом знати рекламні полотна, якими завісили пам'ятки культурної спадщини, набрала необхідну кількість голосів. Її автором є столичний активіст Дмитро Перов.
У тексті звернення він зазначив, що за завішеними фасадами історичних будівель відбувається знищення спадщини. Він додав, що рекламні банери на всю висоту будівель псують візуальне сприйняття.
Перов пояснив, що 6 квітня сильний вітер зірвав фрагмент такої завіси на Андріївському узвозі, 24.
"Як виявилося – на місці будинку Всеволода Тарнавського, 1870 року, що був закритий від очей перехожих начебто для проведення ремонту – тепер сучасна новобудова", – сказав він.
А розбирання об’єкту культурної спадщини на Хрещатику прикриває величезна реклама одного з виробників мобільних телефонів.
"Тож, ми закликаємо міську владу прибрати з середмістя величезні полотна-ширми за якими незаконно відбувається демонтаж історичних та культурних пам’яток столиці", – написав автор петиції.
Він створив її 9 квітня, і станом на 10 червня вона зібрала понад 6000 голосів. Для розгляду петиції потрібні саме 6000.
10 червня заступник міського голови – секретарь Київської міської ради Володимир Бондаренко доручив заступникам голови КМДА Валентину Мондриївському, Ганні Старостенко і Петру Пантелеєву та постійним комісіям Київської міської ради з питань збереження та захисту культурної спадщини, з питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою розглянути петицію в установленому порядку.