Петиція про зняття банерів з історичної забудови Києва набрала необхідні голоси

Її автор, Дмитро Перов, вважає, що за рекламними банерами ховають руйнування історичних пам'яток.

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом знати рекламні полотна, якими завісили пам'ятки культурної спадщини, набрала необхідну кількість голосів. Її автором є столичний активіст Дмитро Перов.

У тексті звернення він зазначив, що за завішеними фасадами історичних будівель відбувається знищення спадщини. Він додав, що рекламні банери на всю висоту будівель псують візуальне сприйняття.

Перов пояснив, що 6 квітня сильний вітер зірвав фрагмент такої завіси на Андріївському узвозі, 24.

"Як виявилося – на місці будинку Всеволода Тарнавського, 1870 року, що був закритий від очей перехожих начебто для проведення ремонту – тепер сучасна новобудова", – сказав він.

А розбирання об’єкту культурної спадщини на Хрещатику прикриває величезна реклама одного з виробників мобільних телефонів.

"Тож, ми закликаємо міську владу прибрати з середмістя величезні полотна-ширми за якими незаконно відбувається демонтаж історичних та культурних пам’яток столиці", – написав автор петиції.

Він створив її 9 квітня, і станом на 10 червня вона зібрала понад 6000 голосів. Для розгляду петиції потрібні саме 6000.

10 червня заступник міського голови – секретарь Київської міської ради Володимир Бондаренко доручив заступникам голови КМДА Валентину Мондриївському, Ганні Старостенко і Петру Пантелеєву та постійним комісіям Київської міської ради з питань збереження та захисту культурної спадщини, з питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою розглянути петицію в установленому порядку.