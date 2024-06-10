ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
ГоловнаСуспільствоЖиття

Петиція про зняття банерів з історичної забудови Києва набрала необхідні голоси

Її автор, Дмитро Перов, вважає, що за рекламними банерами ховають руйнування історичних пам'яток. 

Петиція про зняття банерів з історичної забудови Києва набрала необхідні голоси
Фото: Вікіпедія

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом знати рекламні полотна, якими завісили пам'ятки культурної спадщини, набрала необхідну кількість голосів. Її автором є столичний активіст Дмитро Перов.

У тексті звернення він зазначив, що за завішеними фасадами історичних будівель відбувається знищення спадщини. Він додав, що рекламні банери на всю висоту будівель псують візуальне сприйняття. 

Перов пояснив, що 6 квітня сильний вітер зірвав фрагмент такої завіси на Андріївському узвозі, 24. 

"Як виявилося – на місці будинку Всеволода Тарнавського, 1870 року, що був закритий від очей перехожих начебто для проведення ремонту – тепер сучасна новобудова", – сказав він.

А розбирання об’єкту культурної спадщини на Хрещатику прикриває величезна реклама одного з виробників мобільних телефонів. 

"Тож, ми закликаємо міську владу прибрати з середмістя величезні полотна-ширми за якими незаконно відбувається демонтаж історичних та культурних пам’яток столиці", – написав автор петиції.

Він створив її 9 квітня, і станом на 10 червня вона зібрала понад 6000 голосів. Для розгляду петиції потрібні саме 6000. 

10 червня заступник міського голови – секретарь Київської міської ради Володимир Бондаренко доручив заступникам голови КМДА Валентину Мондриївському, Ганні Старостенко і Петру Пантелеєву та постійним комісіям Київської міської ради з питань збереження та захисту культурної спадщини, з питань транспорту, зв'язку та реклами та з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою розглянути петицію в установленому порядку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies