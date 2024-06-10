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Джерела в Силах оборони: темп знищення енергетики може призвести до катастрофи, якщо не буде відновлення і захисту

Ситуація в енергосистемі вплине практично на всі галузі економіки та сфери життя суспільства. 

Джерела в Силах оборони: темп знищення енергетики може призвести до катастрофи, якщо не буде відновлення і захисту
Фото: КМДА

За існуючих темпів знищення росіянами енергетичної інфраструктури України, відсутності її захисту та компенсації втрачених потужностей, ситуація до початку опалювального сезону може набути катастрофічного характеру, повідомили LB.ua джерела в Силах оборони. 

Ситуація в енергосистемі вплине на практично на всі галузі економіки та сфери життя суспільства. За найгіршим сценарієм, це може стати додатковим потужним чинником примушення України до переговорів на умовах агресора, впевнені в Силах оборони.

Вони підкреслили, що суб’єктам підприємницької діяльності необхідно максимально ефективно використати час до настання осені для вирішення питань функціонування в умовах відсутності енергопостачання або масових відключень електроенергії.

  • Згідно з офіційними повідомленнями, Україна втратила 9 ГВт генерації електроенергії. У 2022, коли Росія лише почала масовані удари, було втрачено 3 ГВт, але навіть це в холодну пору року призвело до аварійних та стабілізіаційних відключень. За словами українського прем'єра, Україна втратила уже половину генерації, а серед ТЕС працюють лише 27%. 
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