Джерела в Силах оборони: темп знищення енергетики може призвести до катастрофи, якщо не буде відновлення і захисту

Ситуація в енергосистемі вплине практично на всі галузі економіки та сфери життя суспільства.

За існуючих темпів знищення росіянами енергетичної інфраструктури України, відсутності її захисту та компенсації втрачених потужностей, ситуація до початку опалювального сезону може набути катастрофічного характеру, повідомили LB.ua джерела в Силах оборони.

Ситуація в енергосистемі вплине на практично на всі галузі економіки та сфери життя суспільства. За найгіршим сценарієм, це може стати додатковим потужним чинником примушення України до переговорів на умовах агресора, впевнені в Силах оборони.

Вони підкреслили, що суб’єктам підприємницької діяльності необхідно максимально ефективно використати час до настання осені для вирішення питань функціонування в умовах відсутності енергопостачання або масових відключень електроенергії.