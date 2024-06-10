ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму

Захисники вдарили по дивізіонах в районі Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії.

Уночі 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси ворога в різних районах тимчасово окупованому Криму. Захисники завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Російська ППО зазнала втрат. Про це повідомили в Генштабі.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", – йдеться у повідомленні.