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ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму

Захисники вдарили по дивізіонах в районі Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії. 

ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
Ілюстративне фото: ЗРК С-300В
Фото: Вікіпедія

Уночі 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси ворога в різних районах тимчасово окупованому Криму. Захисники завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. 

Російська ППО зазнала втрат. Про це повідомили в Генштабі.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", – йдеться у повідомленні.

  • У травні під Донецькому удар Сил оборони знищив ворожу ЗРК. За попередньою інформацією, знищено дві пускових установки, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління – знищено. 
  • Установки С300 та покращені С-400 окупанти застосовують не лише для протиповітряної оборони, а і для ударів по українцях.
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