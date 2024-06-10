В Україні змінять підхід до формування графіків відключення світла

Від загального обсягу по країні відніматимуть енергію, що потрібна для критичної інфраструктури.

В Україні планують змінити підхід до формування графіків стабілізаційних відключень електроенергії. З 24 червня від доступної електроенергії по країні відніматимуть обсяг тієї, яка потрібна для критичної інфраструктури, а тоді доводитимуть нові ліміти для населення по областях, сказав радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко у ефірі Київ24.

За його словами, це допоможе вирівняти тривалість відключень світла. Скільки ще діятимуть графіки – невідомо.

"Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а, наприклад 70%, але вони будуть доведені до споживачів. Таким чином тривалість відключення має вирівнятися", – пояснив він.

Бойко додав, що цими вихідними уникнути обмежень вдалося завдяки передчасному виведенню атомного блоку АЕС із ремонту. Однак навіть із цими додатковими 1000 МВт довелося залучати допомогу від сусідів.

Сьогодні, 10 червня, Укренерго планує обмежувати постачання з 16 по 22:00.

Обмеження електропостачання почалися навесні, після відновлення Росією цілеспрямованих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Станом на зараз ворог знищив понад дев'ять гігават потужностей. До прикладу, в 2022, коли окупанти обстрілами призвели до масштабних відключень по всій країні, було знищено втричі менше – три гігавати. Втрати енергетики від ударів перевищили мільярд доларів.

Уряд має план, що допоможе покращити ситуацію. Значна роль у цьому плані відведена закордонним партнерам, від яких Україна очікує фінансової допомоги та обладнання на заміну знищеному.

Більше на тему обмежень електропостачання та того, як із ними жити, читайте в матеріалі "Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст". Про те, як можна допомогти енергетиці, читайте в тексті Лесі Падалки "Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними".