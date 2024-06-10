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В Україні змінять підхід до формування графіків відключення світла

Від загального обсягу по країні відніматимуть енергію, що потрібна для критичної інфраструктури. 

В Україні змінять підхід до формування графіків відключення світла
Харків під час блекауту.
Фото: Кирило Гончар

В Україні планують змінити підхід до формування графіків стабілізаційних відключень електроенергії. З 24 червня від доступної електроенергії по країні відніматимуть обсяг тієї, яка потрібна для критичної інфраструктури, а тоді доводитимуть нові ліміти для населення по областях, сказав радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко у ефірі Київ24.

За його словами, це допоможе вирівняти тривалість відключень світла. Скільки ще діятимуть графіки – невідомо.

"Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а, наприклад 70%, але вони будуть доведені до споживачів. Таким чином тривалість відключення має вирівнятися", – пояснив він.

Бойко додав, що цими вихідними уникнути обмежень вдалося завдяки передчасному виведенню атомного блоку АЕС із ремонту. Однак навіть із цими додатковими 1000 МВт довелося залучати допомогу від сусідів. 

  • Сьогодні, 10 червня, Укренерго планує обмежувати постачання з 16 по 22:00.
  • Обмеження електропостачання почалися навесні, після відновлення Росією цілеспрямованих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Станом на зараз ворог знищив понад дев'ять гігават потужностей. До прикладу, в 2022, коли окупанти обстрілами призвели до масштабних відключень по всій країні, було знищено втричі менше – три гігавати. Втрати енергетики від ударів перевищили мільярд доларів. 
  • Уряд має план, що допоможе покращити ситуацію. Значна роль у цьому плані відведена закордонним партнерам, від яких Україна очікує фінансової допомоги та обладнання на заміну знищеному.

Більше на тему обмежень електропостачання та того, як із ними жити, читайте в матеріалі "Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст". Про те, як можна допомогти енергетиці, читайте в тексті Лесі Падалки "Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними".

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