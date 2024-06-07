​Росіяни атакували трансформаторну підстанцію на Херсонщині

Сьогодні, 7 червня, російські війська атакували трансформаторну підстанцію в Білозерській громаді Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонской ОВА Олександр Прокудин.
“Кілька годин тому окупанти скинули вибухівку з дрона на об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок чого без електроенергії залишились 7 населених пунктів Білозерського району”, - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що завтра, 8 червня, енергетики розпочнуть роботи, щоб повернути світло місцевим жителям.
- Російська окупаційна армія протягом минулої доби атакувала 14 населених пунктів Херсонської області. Окупанти влучили у торговельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.