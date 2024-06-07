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​Росіяни атакували трансформаторну підстанцію на Херсонщині

Без електроенергії залишились 7 населених пунктів Білозерського району.

​Росіяни атакували трансформаторну підстанцію на Херсонщині
Олександр Прокудін

Сьогодні, 7 червня, російські війська атакували трансформаторну підстанцію в Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонской ОВА Олександр Прокудин. 

“Кілька годин тому окупанти скинули вибухівку з дрона на об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок чого без електроенергії залишились 7 населених пунктів Білозерського району”, - йдеться у повідомленні. 

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Він зазначив, що завтра, 8 червня, енергетики розпочнуть роботи, щоб повернути світло місцевим жителям.

  • Російська окупаційна армія протягом минулої доби атакувала 14 населених пунктів Херсонської області. Окупанти влучили у торговельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
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