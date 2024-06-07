Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку тривають 12 боїв

Станом на 19.30 7 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 65. На Покровському напрямку тривають 12 боїв.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Мурома (РФ) агресор завдав удару чотирма керованими авіабомбами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе. Тернове зазнало двох авіаційних ударів шістнадцятьма некерованими авіаракетами.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника. Одне боєзіткнення ще триває. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів тут склали 84 особи вбитими та пораненими, також знищені два танки та дві бойові броньовані машини.

На Лиманському всі вісім штурмів противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Сіверському ворог спробував двічі атакувати Сили оборони поблизу Білогорівки. Теж безуспішно.

На Краматорському від початку доби російські війська сім разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. Всі спроби успіху не мали.

На Покровському з 26 боїв ще тривають 12 зіткнень. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському кількість атак збільшилась до дев’яти. Наші захисники відбили вісім штурмових дій російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває. В районі Водяного ворог завдав авіаційного удару із Су-25 десятьма НАРами. На Оріхівському агресор теж застосовує авіацію. Два Ка-52 завдали удару тридцятьма НАРАми по Кам’янському. Від початку доби українські воїни відбили три штурмові дії противника поблизу Роботиного. Триває бій неподалік Малої Токмачки.