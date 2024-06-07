Глава МВС повідомив про бронювання 90% рятувальників і поліцейських

Клименко розповів, куди можуть мобілізовуватися решта 10%.

90% рятувальників і поліцейських заброньовані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", - зазначив Клименко.

За словами міністра, 10% співробітників ДСНС мають вибір, куди їм мобілізовуватися:

до лав Збройних Сил України;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби.

"10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України", - додав глава МВС.

Клименко підкреслив, що щодо рятувальників, то позиція МВС полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані.