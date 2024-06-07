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Глава МВС повідомив про бронювання 90% рятувальників і поліцейських

Клименко розповів, куди можуть мобілізовуватися решта 10%.

Глава МВС повідомив про бронювання 90% рятувальників і поліцейських
Глава МВС Ігор Клименко
Фото: Макс Требухов

90% рятувальників і поліцейських заброньовані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають  бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", - зазначив Клименко.

За словами міністра, 10% співробітників ДСНС мають вибір, куди їм мобілізовуватися:

  • до лав Збройних Сил України;
  • Національної гвардії;
  • Державної прикордонної служби. 

"10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України", - додав глава МВС.

Клименко підкреслив, що щодо рятувальників, то позиція МВС полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. 

  • Днями Верховна Рада проголосувала за виклик міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка для доповіді щодо бронювання співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій.
  • Речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева у коментарі LB.ua повідомила, що на той момент рішення про відсоток бронювання рятувальників та поліцейських ще не ухвалили.
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